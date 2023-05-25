Британия признала Голодомор 1932-33 гг. геноцидом украинского народа

Палата общин парламента Великобритании признала Голодомор 1932-33 гг. геноцидом украинского народа, сообщает Деловая столица.

Решение принято единогласно со ссылкой на ВВС.

Голосование, инициированное депутатом-консерватором Полин Летхэм, хотя и не подразумевает никаких конкретных шагов, было призвано, по ее собственным словам, стать посланием президенту России Владимиру Путину в связи с развязанной им войной в Украине.

"Советский Союз уничтожил миллионы украинцев, насильственно заморив их голодом и принудительным переселением, что напоминает сегодняшний события в Украине. Сталин в 30-е годы, как Путин сегодня, хотел уничтожить украинский народ и украинскую идентичность" , — подчеркнула Летхэм.

"Надеюсь, что сегодня, проголосовав за признанием Голодомора геноцидом, мы отправим Путину и всему миру доходчивое послание, что британский парламент поддерживает Украину, и что мы не потерпим военные преступления, прошлые или нынешние" , — добавила Летхэм.

Она также напомнила, что многие страны уже признали Голодомор геноцидом.

Ранее Голодомор 1932-33 гг. в Украине признали геноцидом Австралия, Канада, Бразилия, Словения, Франция, Исландия, Бельгия, Болгария, Чехия, Германия, Молдова, Ирландия, Румыния. Европейский парламент также поддержал резолюцию о признании Голодомора геноцидом.

Австрия признала Голодомор "ужасным преступлением": по поводу "геноцида" мнения разделились.