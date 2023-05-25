Литва на "Рамштайн" объявила о новом пакете военной помощи Украине

Министр национальной обороны Литвы Арвидас Анушаускас на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в четверг представил последний пакет военной помощи Киеву, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Литвы.

По словам Анушаускаса, новый пакет военной помощи Украине со стороны Литвы будет содержать противодронное оборудование, боеприпасы, сухие пищевые пайки и другую помощь.

Он заявил, что общий объем военной поддержка Украины со стороны Литвы скоро достигнет 465 миллионов евро.

"Наша поддержка Украины – это инвестиция в нашу собственную устойчивость, сдерживание и оборону. Только победа Украины поможет восстановить мир и стабильность в евроатлантическом регионе" , – сказал министр, подчеркнув, что Литва будет продолжать последовательно поддерживать Украину до победы.

Последний раз о подготовке военной помощи в марте объявлял президент Литвы Гитанас Науседа.

Как сообщалось, на сегодня Вильнюс предоставил Киеву военную помощь на сумму почти 409 млн евро. Значительную ее часть составляет военная подготовка украинских военных.

В 2023 году литовская сторона планирует подготовить 1600 солдат Вооруженных сил Украины. Литовские тренеры обучают украинцев как в Литве, так и в рамках тренировочной миссии ЕС и международных инициатив, таких как британский Interflex.