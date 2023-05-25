Будет ли в США дефолт: Байден поставил точку в этом вопросе

Переговоры президента Джо Байдена со спикером палаты представителей Кевином Маккарти по повышению лимита государственного долга США продолжаются, и они "достигают прогресса", сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил президент США Джо Байден, сообщает CNN.

"Мы со спикером Кевином Маккарти провели несколько продуктивных разговоров, и наши сотрудники продолжают встречаться во время нашего разговора, и они достигают прогресса. Я неоднократно давал понять, что дефолт по нашему государственному долгу не приемлемый вариант" , - сказал Байден.

Он отметил, что лидеры Конгресса согласились с тем, что дефолта у США не будет.

"Я хочу четко объяснить, что переговоры, которые мы ведем со спикером Маккарти, касаются общих направлений того, как будет выглядеть бюджет, а не дефолта. Речь идет о конкурирующих видениях Америки" , - подчеркнул президент.

Угроза дефолта в США

Министр финансов Джанет Йеллен заявила, что США могут не в состоянии оплатить свои счета уже 1 июня. Страна сталкивается с возможностью беспрецедентного дефолта, который может иметь катастрофические последствия как для Соединенных Штатов, так и для всего мира.

Ради переговоров по повышению госдолга президент США Джо Байден сократил программу своей заграничной поездки. Однако в Белом доме заявили, что даже в случае дефолта США получат возможность оказывать Украине военную помощь до конца финансового года за счет выделенных Конгрессом средств.

Стоит отметить, что ранее Байден оценил переговор и со спикером палаты представителей Кевином Маккарти по повышению лимита госдолга США, как "оптимистичные".