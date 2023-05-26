Операция в Белгородской области вскрыла серьезные провалы обороны РФ, - ISW
Операция "РДК" и легиона "Свобода России" в Белгородской области РФ выявили серьезные недостатки линии обороны региона. Об этом, со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW), пишет Константин Широкун, РБК-Украина.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ранее сообщил, что российские власти потратили 10 млрд рублей на строительство линии укреплений вдоль границы Белгородской области с Украиной.
Руководитель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин также ранее объявил о строительстве комплекса укреплений под названием "линия Вагнера" по Белгородской области в октябре 2022 года и подверг прямой критике российскую бюрократию за то, что она не поддержала строительство линии.
Новые призывы усилить оборону вдоль российско-украинской границы, скорее всего, не будут иметь существенного эффекта, поскольку войска РФ неправильно распределяют силы, которые лучше подходят для поддержки активных наступательных операций, укомплектовывая эти укрепления.
Существующие укрепления и оборонительные приготовления мало чем могли помешать рейду 22 мая на Белгород. Пригожин, вероятно, использует в своих интересах беспокойство информационного пространства, связанное с этой последствиями операции, чтобы укрепить свое собственное влияние внутри страны.
Ключевые выводы ISW:
- Руководитель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин объявил, что боевики начали передавать свои позиции в Бахмуте Министерству обороны РФ.
- Россия и Беларусь подписали соглашения, официально продвигающие подготовку к размещению российского тактического ядерного оружия в Беларуси.
- Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков объявил, что создано семь батальонов территориальной обороны.
- В ночь с 24 на 25 мая Россия нанесла еще один массированный удар беспилотниками "Шахед-131/136" по территории Украины.
- Российские войска продолжали ограниченные наземные атаки северо-восточнее Купянска и южнее Кременной.
- Оккупанты продолжали ограниченные наземные атаки вокруг Бахмута.
- Российские войска продолжали наземные атаки на линии Авдеевка-Донецк.
- Российские источники утверждали, что российские войска сбили шесть беспилотников над Крымом.
Напомним, что 22 мая бойцы "Русского добровольческого корпуса" и легиона "Свобода России" заявили о начале операции в приграничных районах Белгородской области РФ. Местные власти позже объявили режим контртеррористической операции, однако уже на следующий день отменили его, несмотря на то, что солдаты не вышли с территории региона.