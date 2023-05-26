Генштаб: За сутки произошло 22 боевых столкновения с противником

В течение 25 мая между Силами обороны Украины и российскими оккупантами произошло 22 боевых столкновений. Основные усилия россиян сосредоточены на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Об этом говорится﻿ в утренней сводке Генерального штаба ВСУ.

Всего за прошедшие сутки противник нанес 4 ракетных удара, попадание ракетой с С-300 по дамбе в районе Карловки Донецкой области. Вследствие этого есть большая угроза подтопления других находящихся рядом населенных пунктов. Кроме того, враг нанес 55 авиационных ударов. В частности, были применены 36 иранских ударных БПЛА "Shahed" – все эти воздушные цели были уничтожены. Зафиксированы и 19 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Сеньковка, Сновск, Гай, Каменская Слобода Черниговской области; Бачевск, Ходыно, Владимировка, Басовка, Александровка и Большая Писаревка Сумской области, а также Стрелка, Красное, Черкасские Тишки, Лукьянцы, Нескучное, Терновая, Волчанск, Чугуновка и Домашнее Харьковской области.

На Купянском направлении оккупанты не прекращают попыток улучшить тактическое положение. Нанес авиаудары возле Чайковки и Кисловки Харьковской области. В течение суток вел безуспешные наступательные действия в районе Масютовки. Артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись Тополе, Фиголовке, Новомлинску, Двуречной, Масютовке, Западному, Кисловке Харьковской области и Новоселовскому и Стельмаховке на Луганщине.

В Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе Белогоровки Луганской области. Здесь же, возле Ивано-Даревки Донецкой области нанес авиаударов. Артиллерийские обстрелы получили Макеевка, Невское, Диброва и Белогоровка Луганской области и Ивановка, Торское, Верхнекаменное и Спорное в Донецкой области.

На Бахмутском направлении в течение суток противник продолжает вести наступательные действия в районе Бахмута. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Приволье, Орехово-Василовка, Григоровка, Бахмут, Калиновка, Часов Яр, Ивановское, Ступочки, Предтечино, Константиновка, Белая Гора и Северное Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в направлении Красногоровки. Нанес авиационные удары в районе Авдеевки и Водяного. Совершил артиллерийские обстрелы возле Авдеевки, Первомайского и Карловки Донецкой области.

На Марьинском направлении подразделения сил обороны отразили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка. Там же враг привлек для ударов авиацию. В то же время вражеские обстрелы подверглись Марьинке и Победе Донецкой области.

На Шахтерском направлении оккупанты обстреляли, в частности, Угледар, Пречистовку и Новоселку.

В Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Нанес авиационных ударов в районах Ольговского, Гуляйполя, Новоданиловки Запорожской области и Новоберислава Херсонской области. Совершил обстрелы населенных пунктов Зеленое Поле, Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Гуляйпольское, Волшебное, Малая Токмачка, Новоданиловка, Щербаки, Степное, Каменское и Степногорск Запорожской области; Никополь на Днепропетровщине (повреждены 7 частных жилых домов); Золотая Балка, Новоалександровка, Гавриловка, Веселое, Казацкое, Львове, Высунке, Белозерка, Антоновка, гигантское Херсонской области и город Херсон.

Авиация Сил обороны нанесла 5 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника. Также за прошедшие сутки ВСУ сбили вражеский самолет Су-25.

Кроме того, украинские ракетчики и артиллеристы поразили пункт управления, зенитно-ракетный комплекс, 2 района сосредоточения живой силы, состав боеприпасов, радиолокационную станцию и 2 артиллерийских подразделения на огневых позициях.