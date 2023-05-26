ПВО сбила все ракеты над Киевом, обломки повредили здания — КМВА

Силы противовоздушной обороны сбили все ракеты, которые россияне запустили по Киеву. В результате падения обломков ракет повреждены здания и автомобили в Оболонском и Шевченковском районах столицы.

Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

"В этот раз атака была осуществлена из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, из района Каспия, вероятно, крылатыми ракетами типа Х-101/555. По предварительной информации, все враждебные цели в воздушном пространстве Киева были обнаружены и уничтожены" , - написал он.

В результате падения обломков повреждена крыша одного из торгово-развлекательных центров, а также автомобили на парковке в Оболонском районе. В Шевченковском районе обломок ракеты упал на дом — повреждены крыша и окно. Предварительно пострадавших нет, добавил Попко.