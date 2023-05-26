В Киеве судья насмерть сбил нацгвардейца на блокпосту – источники

В ночь на 26 мая председатель Макаровского районного суда Киевской области сбил насмерть нацгвардейца на блокпосту в столице, сообщает Украинская правда.

Об этом изданию рассказали собеседники в правоохранительных органах.

Около полуночи председатель Макаровского райсуда Алексей Тандыр на автомобиле "Лексус", двигаясь по проспекту Берестейскому, насмерть сбил 23-летнего военнослужащего Национальной гвардии.

По данным источников, судья находился в состоянии алкогольного опьянения. Правоохранители задержали виновника ДТП.