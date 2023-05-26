Шольц планирует поговорить с Путиным в "должное время"

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что планирует поговорить с президентом РФ "в свое время". Об этом он сказал в интервью газете Koelner Stadt-Anzeiger, пишет The Guardian, сообщает Левый берег.

"Мой последний телефонный звонок был определенный срок назад. Но я планирую поговорить с Путиным в должное время", – заявил он.

Предварительный разговор между Шольцем и президентом РФ был в начале декабря.

Говоря о возможности прекращения войны переговорами, Шольц сказал, что Путин должен понять: война не может быть окончена разновидностью "холодного мира".