Компании Маска разрешили испытывать чипы для мозга на людях
Компания американского бизнесмена Илона Маска Neuralink получила разрешение проводить клинические испытания чипов-имплантов для человеческого мозга, сообщает Деловая столица.
Об этом пресс-служба компании сообщила в Twitter.
"Мы рады сообщить, что получили разрешение FDA (Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов — ДС) на запуск нашего первого клинического исследования на людях", — сообщила Neuralink в Twitter в пятницу, 26 мая.
Компания также сообщила, что набор желающих участвовать в первых клинических испытаниях еще не начат, но дополнительная информация будет обнародована в ближайшее время.
Ранее FDA отказало Маску и его компании в просьбе испытывать чипы на людях. Агентство тогда обозначило десятки проблем, которые компания должна решить, прежде чем проводить опыты.
В декабре 2022 года Маск заявил о планах в течение следующих шести месяцев начать клинические испытания на людях беспроводного мозгового чипа, разработанного компанией Neuralink.