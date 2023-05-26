Компании Маска разрешили испытывать чипы для мозга на людях

Компания американского бизнесмена Илона Маска Neuralink получила разрешение проводить клинические испытания чипов-имплантов для человеческого мозга, сообщает Деловая столица.

Об этом пресс-служба компании сообщила в Twitter.

"Мы рады сообщить, что получили разрешение FDA (Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов — ДС) на запуск нашего первого клинического исследования на людях" , — сообщила Neuralink в Twitter в пятницу, 26 мая.

Компания также сообщила, что набор желающих участвовать в первых клинических испытаниях еще не начат, но дополнительная информация будет обнародована в ближайшее время.

We are excited to share that we have received the FDA’s approval to launch our first-in-human clinical study!This is the result of incredible work by the Neuralink team in close collaboration with the FDA and represents an important first step that will one day allow our… — Neuralink (@neuralink) May 25, 2023

Ранее FDA отказало Маску и его компании в просьбе испытывать чипы на людях. Агентство тогда обозначило десятки проблем, которые компания должна решить, прежде чем проводить опыты.

В декабре 2022 года Маск заявил о планах в течение следующих шести месяцев начать клинические испытания на людях беспроводного мозгового чипа, разработанного компанией Neuralink.