Бывший владелец ПриватБанка Игорь Коломойский отказался давать показания в Высоком суде Лондона вслед за своим партнером Геннадием Боголюбовым, сообщает Новое время.

Об этом говорится в сообщении на сайте банка.

Позиция Коломойского была подтверждена во время перекрестного допроса на предстоящем судебном слушании по существу в Высоком суде, который начнет июня, в Лондоне.

Слушание по существу будет касаться многомиллиардного иска ПриватБанка о мошенничестве и незаконном присвоении средств, среди прочих, против Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. Также было подтверждено, что ни один из свидетелей Коломойского также не готов давать устные показания во время слушания по существу.

Такая новость появилась после неожиданного заявления на судебном процессуальном слушании 29 марта о том, что Боголюбов не готов давать показания во время слушания по существу.

Таким образом, на суде не будет свидетелей, которые давали бы фактические показания в пользу Коломойского и Боголюбова. Причины отказа от дачи показаний инвесторы и их свидетели не объяснили.

Ранее сообщалось, что Лондонский суд обязал Коломойского заплатить 600 тысяч фунтов, чтобы избежать затягивания дела.