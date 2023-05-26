Ситуация в регионах: Под огнем россиян 11 областей

Согласно данным глав ОВА, по состоянию на утро 26 мая под огнем российских захватчиков находилось 11 областей, ракетным атакам подверглись Киевщина и Днепропетровщина, на Луганщине оккупанты обостряют ситуацию в Белогоровке, которую пытаются штурмовать, сообщает Украинская правда.

Киевщина: ночью - очередная ракетная атака. Попаданий нет, пострадавшие отсутствуют. В двух районах зафиксированы незначительные повреждения частных домов в результате падения обломков. По предварительной информации повреждены 6 домов. Данные о последствиях уточняются.

Черкасская: на рассвете силы ПВО сбили "Шахеда" над областью. Без пострадавших и разрушений.

Черниговская область: за сутки - 6 обстрелов из ствольной артиллерии и минометов в Новгород-Северском и Черниговском районах.

Без жертв и разрушений.

Сумщина: вчера в течение дня россияне совершили 14 обстрелов. Зафиксировано 57 взрывов. Обстрелам подверглись Хотинская, Юнаковская, Новослободская, Путивльская, Великописаревская, Эсманская, Шалыгинская громады.

Хотинская громада: в результате обстрела повреждена линия электропередач.

Запорожская: за сутки враг нанес 102 удара по 18 населенным пунктам Запорожской области: 92 артиллерийских обстрела, два удара из РСЗО, пять авиаударов, три атаки БПЛА.

Под вражеским огнем оказались наши форпосты: Орехов, Гуляйполе, Каменское и окрестные села.

Без пострадавших. Разрушены 23 гражданских объекта.

Днепропетровщина: ночью враг массированно атаковал область ракетами и дронами.

Досталось Днепру. В частном домовладении и двух частных предприятиях возник пожар, который уже потушили.

Изуродована заправка. Пострадал ее работник. Ему оказали медпомощь, будет лечиться дома. Серьезные разрушения также понесло транспортное предприятие.

Продолжается обследование территорий. Информация о последствиях уточняется.

Враг также обстрелял Марганецкую громаду из БПЛА. Обошлось без жертв.

Ночью над областью зафиксировано сбитие ракет и "Шахедов". Данные по количеству уточняются.

Вчера враг целился по Никополю из тяжелой артиллерии. Повреждены 7 частных жилых домов и столько же хозяйственных построек, авто, 3 линии электропередач, 4 газопровода.

Харьковщина: минувшей ночью враг нанес удары БПЛА "Шахед" по Харьковскому району. Зафиксированы 2 прилета по территории нефтебазы. Повреждено оборудование для перекачки нефтепродуктов. Произошел масштабный пожар.

Утром враг нанес удары БПЛА "Шахед" по г. Изюм. Произошел пожар на территории пилорамы гражданского предприятия. Загорелось здание лицея №6 и гаражи с сельхозтехникой. Разрушено здание Центра комплектования. Произошли пожары. Предварительно без жертв и пострадавших.

В результате ночного обстрела г. Волчанск Чугуевского района повреждены 2 жилых дома и хозяйственные постройки.

За прошедшие сутки враг из артиллерии, минометов обстрелял не менее 17 населенных пунктов. Под ударами преимущественно гражданские объекты.

На Слобожанском направлении противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Стрелечья, Красное, Черкасские Тишки, Лукьянцы, Нескучное, Терновая, Волчанск, Чугуновка и Хатное.

На Купянском направлении противник не прекращает попыток улучшить тактическое положение. Нанес авиаудары возле Чайковки и Кисловки.

В течение суток вел безуспешные наступательные действия в районе Масютовки.

Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Тополи, Фиголевка, Новомлинск, Двуречная, Масютовка, Западное и Кисловка.

В с. Протопоповка Балаклейской громады Изюмского района на неизвестном взрывоопасном предмете подорвались 2 мужчин. Детонация боеприпаса произошла во время того, как 39-летний мужчина двигался по селу на мотоцикле с коляской, перевозя его в коляске. Мужчина погиб сразу.

Ранения получил другой 45-летний мужчина, находившийся рядом. Госпитализирован в состоянии средней тяжести.

Луганщина: противник обостряет ситуацию в Белогоровке, которую он пытается штурмовать. Вчера россияне били из пушек и систем залпового огня, нанесли авиационный удар по населенному пункту.

Кроме Белогоровки захватчики открывали огонь в сторону Стельмаховки, Макеевки, Невского и Дибровы.

За сутки противник совершил 97 обстрелов (439 снарядов).

Донетчина: за прошедшие сутки россияне нанесли 13 ударов по 8 населенным пунктам области. Под вражеским огнем были Константиновка, Авдеевка, Часов Яр, Красногоровка, пгт Нью-Йорк, с.Плещеевка, с.Карловка, Курахово.

Повреждены 11 жилых домов (из них 4 - многоквартирных), газовая труба, дамба Карловского водохранилища, помещение ЧАО "АКХЗ ФМТ", гражданский автомобиль.

В Донецкой области за сутки: один погибший, один раненый.

Николаевщина: ночью вражеские обстрелы зафиксированы за пределами населенного пункта Первомайской громады. Разрушений и пострадавших нет.

Вчера в течение дня вражеских артиллерийских обстрелов подвергся г. Очаков Очаковской громады, в результате которых произошло возгорание трехэтажного жилого дома, хозяйственных построек. Пострадавших нет.

Также вчера враг наносил артиллерийские удары по населенному пункту Куцурубской громады. Попадание зафиксировано по открытой территории. Пострадавших нет.

Вчера вечером и сегодня утром враг наносил артиллерийские удары по акватории Очаковской громады. Пострадавших нет.

Херсонщина: за сутки по области противник совершил 62 обстрела (282 снаряда), из них по г. Херсон - 3 артиллерийских обстрела (10 снарядов).

Российские военные обстреляли районы 26 населенных пунктов области.

В Новобериславе попали в фермерское хозяйство, из-за чего повреждены складские помещения и техника. Также враг бил и по дачному кооперативу - повреждено около 8 домов и два автомобиля.

В Золотой Балке враг обстрелял элеватор.

К счастью, за прошедшие сутки погибших и раненых среди мирных жителей Херсонщины нет.

С деоккупированной территории области эвакуированы 97 человек