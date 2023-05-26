Есть ли проблемы в банковской системе Украины: ответ НБУ

Национальный банк постоянно общается с банками. НБУ не видит существенных системных рисков для банковской системы, которая прибыльна, устойчива, функционирует бесперебойно.﻿ Об этом, со ссылкой на заявление главы НБУ Андрея Пышного каналу "Мы - Украина", пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

"Мы не видим существенных системных рисков для банковской системы" , - сказал он, отметив, что НБУ видит ситуацию практически по каждому банку.

По его словам, банковская система подошла к полномасштабному вторжению "максимально готовой, если можно так сказать". Реформы, состоявшиеся в банковском секторе за последние 8 лет, сделали так, что банковская система была вычищена от неэффективных банков.

Бизнес модели банков претерпели изменения, были откалиброваны так, чтобы функционировать максимально эффективно капиталы были на достаточном уровне, риск-менеджмент а также корпоративное управление довольно неплохо себя проявили, добавил глава НБУ.

"В целом работая банковская система в условиях полномасштабного вторжения - для нас это колоссальное преимущество в этой войне" , - сказал он.

Напомним, для определения реального состояния банковского сектора НБУ начинает оценку устойчивости банков и банковской системы. В 2023 году оценку будут проходить 20 банков, общий размер чистых активов которых составляет более 90% активов банковской системы. Результаты оценки будут обнародованы до 31 марта 2024 года.

Отметим, в 2023 году обанкротились лишь два мелких украинских банка . Всего сейчас работает 65 банков, которые показали рекордную прибыль за январь-апрель 2023 года.