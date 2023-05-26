Медведев заявил, что война в Украине на десятилетия

Заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что "военный конфликт" в Украине "очень надолго" и в который раз пригрозил "превентивным ядерным ударом" − теперь уже якобы за передачу Украине такого оружия, сообщает Украинская правда.

"Этот конфликт очень надолго. Это все на десятилетия, наверное. Это новая реальность, новые условия жизни. Пока там такая власть, будет, скажем, три года перемирия, два года конфликта, и снова все повторится. Нужно уничтожить саму природу нацисткой власти в Киеве", — цитируют Медведева пропагандистские агентства РФ.

Он также добавил, что если Украина получит от западных союзников ядерное оружие, то России якобы придется нанести превентивный удар.

"Тогда это будет означать, что будет прилет к ним ракеты с ядерным зарядом. Есть необратимые законы войны. Если дойдет до ядерного оружия, нужно будет наносить превентивный удар" , — заявил он.

По кому именно будет этот удар, российский чиновник не уточнил. Он также уверяет, что оккупантам хватает снарядов, а российский ОПК якобы адаптировался и вышел на большие объемы производства вооружений.

Кроме того, Медведев заявил, что российские оборонные предприятия якобы уже начали внедрять "трофейные технологии", которые были получены в ходе войны.

Зампред Совбеза РФ в который раз повторил нарративы, что якобы не Россия, которая напала на суверенную страну, а Европа "своими решениями постоянно подогревает обстановку в зоне конфликта в Украине", а США якобы хотят в лице России "изничтожить многовекового врага".

Он также заявил, что переговоры с Украиной невозможны, пока у власти Зеленский, но при этом добавил, что "все предлагаемые планы мирного урегулирования украинского конфликта надо изучать". Также Медведев призвал россиян не покидать страну в "сложные времена", мол, "приличный человек должен жить в своей стране и следовать условиям, в которых живет".