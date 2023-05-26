Штурм Капитолия в США: суд вынес строжайший приговор по делу

В США основатель и лидер ультраправой организации Oath Keepers Стюарт Родс получил 18 лет тюрьмы по делу о штурме Капитолия 6 января 2021 года, сообщает Европейская правда.

Еще один член организации Келли Мэггс, руководивший ячейкой во Флориде, был приговорен к 12 годам заключения.

"Чего мы точно не можем допустить, так это группы граждан, которые из-за того, что им не понравились результаты выборов, начинают революцию. Это именно то, что вы сделали. Осмелюсь сказать, мистер Родс, – и я никогда не говорил этого раньше, – вы являетесь постоянной угрозой для нашей демократии и устройства этой страны", – сказал судья Амит Мехта, вынесший приговор.

По его словам, 58-летний Родс не раскаялся и продолжает представлять угрозу. В отличие от Родса, Мэггс продемонстрировал раскаяние за свои действия и со слезами на глазах извинился перед членами своей семьи в зале суда.

В ноябре суд присяжных в Вашингтоне признал Родса виновным в сговоре с целью мятежа. Также он был признан виновным в препятствовании официальному расследованию и фальсификации документов.

По данным СМИ, приговор Родсу стал самым строгим по делу о штурме Капитолия, хотя прокуратура просила для него 25 лет.

Ранее стало известно, что мужчина по имени Ричард Барнетт, прославившийся благодаря фото с ногами на столе в офисе тогдашнего спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси во время штурма Капитолия 6 января 2021 года, был приговорен к четырем с половиной годам заключения.

Как известно, 6 января 2021 года тысячи сторонников тогдашнего президента США Дональда Трампа ворвались в здание Капитолия, где в это время утверждали результаты выборов президента США. Как следствие, погибли пять человек, включая полицейского, а против сотен были возбуждены уголовные дела.