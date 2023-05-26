Зеленский упростил прохождение ВВК и оформление меддокументов

Президент Владимир Зеленский 26 мая подписал законы, расширяющие работу военно-врачебных комиссий и упрощающие обращение документов и лечение для военных, утвержденные в начале мая Верховной Радой, сообщает Зеркало недели.

Закон №9154 предусматривает возможность создания военно-врачебных комиссий не только при территориальных центрах комплектования, а также при государственных и коммунальных учреждениях здравоохранения.

В то же время, закон №9158 предусматривает совершенствование процедуры оформления военнослужащим справки об обстоятельствах травмы как по результатам проведения соответствующего расследования (служебного или специального), так и без его проведения. В частности, упрощен документооборот между воинскими частями и учреждениями здравоохранения. Справка о травме теперь будет составлена в течение пяти дней на основании рапорта непосредственного командира и приказа командира воинской части.