Турецкая лира упала до нового минимума накануне выборов

Турецкая лира установила новый минимум и впервые упала до курса в 20 за доллар накануне второго тура президентских выборов, которые могут завершиться победой действующего президента Реджепа Эрдогана, сообщает Экономическая правда.

Об этом пишет Financial Times.

В пятницу турецкая валюта торговалась на уровне 20,33 за доллар, что стало новым рекордно низким уровнем. Лира упала на 20% за последний год. Между тем местные банки котируют лиру на уровне, близком к 22 за доллар.

Финансовые рынки Турции были обескуражены неожиданно высокими результатами Эрдогана на первом туре выборов 14 мая. Сейчас опросы свидетельствуют о том, что Эрдоган остается фаворитом во втором туре голосования, который состоится в воскресенье.

Инвесторы все больше обеспокоены тем, что Эрдоган, который занимает свой пост уже два десятилетия, будет продолжать свою "нетрадиционную экономическую политику", которая могла спровоцировать галопирующую инфляцию и глубокое падение лиры.

"Мы считаем, что наиболее вероятным путем развития при Эрдогане будет продолжение неортодоксальной политики, характеризующейся низкими процентными ставками, ограничительным валютным регулированием и высокой инфляцией" , - сказал экономист Capital Economics Джеймс Рейли.

Аналитики говорят, что лира, вероятно, значительно ослабнет после выборов, если Эрдоган не перейдет к более ортодоксальной политике.

Беспокойство вызывает также сокращение резервов Центробанка, которые уменьшились из-за более высокого дефицита текущего счета платежного баланса страны и интервенций для поддержки лиры. Так, в марте-мае валовые валютные резервы сократились на 9,5 млрд долл до 53,2 млрд долл. На конец 2022 года резервы составляли 75 млрд долларов.