Россияне выискивают новые маршруты для "Шахедов" - Гуменюк

Военные Российской Федерации продолжают выискивать новые маршруты для обстрелов для обнаружения местоположений украинских систем ПВО, чтобы в дальнейшем попытаться уничтожить их, сообщает Укринформ.

Об этом заявила руководитель объединенного пресс-центра оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

"Враг пытался рассредоточить внимание противовоздушной обороны и атаковать по разным направлениям. В этот раз на южном направлении, уже обученный работой ПВО, враг выискивал снова новые маршруты для баражирующих снарядов (дронов-камикадзе - ред.) и заводил их через временно оккупированную территорию Херсонщины, деоккупированной Херсонщиной и уже над Николаевщиной два "Шахеда" уничтожили силами ПВО. Это то, что касается зоны нашей ответственности" , - сказала Гуменюк.

По ее словам, армия РФ продолжает атаки авиацией на прифронтовой территории. Правобережье страдает от управляемых авиабомб (КАБ), потому что захватчики используют тактическую авиацию на расстоянии, которое для ПВО пока недостижимо. Пытаются атаковать разными силами вооружения для того, что результативно работающие системы ПВО не могли работать в таком режиме.

"Они пытаются использовать волнообразные атаки именно для того, чтобы увидеть, откуда была защита и куда ударить потом" , - сказала Гуменюк.

По прогнозу руководителя объединенного прессцентра ОК «Юг», РФ будет и дальше бить баллистикой, в том числе. Такая тактика помогает убедиться, где и в какой мощности и в каких регионах работает противовоздушная оборона.