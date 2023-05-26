Президент Грузии раскритиковала правительство за сближение с Россией

Президент Грузии Саломе Зурабишвили на торжественной церемонии в День независимости Грузии после традиционных поздравлений перешла на резкую критику правительства, сообщает Новости-Грузия.

"Непонятно и оскорбительно для нашего народа, когда правительство не думает о чести и достоинстве своих граждан. Наша внешняя политика стала непонятной. Ежедневные заявления и действия отделяют нас от Европы и ведут к изоляции" , — сказала Зурабишвили.

Она отметила, что правительству следует приложить больше усилий для выработки разумной политики с международными партнерами и использовать исторический момент для вхождения Грузии в европейскую семью.

"Непонятно и обидно, когда сегодня мы считаем, сколько миллионов принесет нам "подарок" в виде полетов (с Россией). Наше достоинство продано за 200 или 300 миллионов?" , — сказала президент Грузии.

По ее словам, манипуляции темой войны с Россией и "внушение страха" не могут быть "формулой успешного правления".

"Кто думает, что Россия вернет нам территории в обмен на наши уступки, тот ничему не научился из нашей истории" , — сказала она.

Зурабишвили также отметила, что правительство не принимает мер и правил в отношении россиян, прибивших в страну. Это касается здравоохранения, образование, покупки недвижимости и неуплаты налогов.

Выступление несколько раз прерывалось недовольным ропотом на правительственной трибуне.