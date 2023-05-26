Лукашенко может завладеть ядерным оружием РФ — ByPol

Российский диктатор Владимир Путин рискует, размещая ядерное оружие в Беларуси, потому что диктатор Александр Лукашенко может завладеть им, заявил руководитель белорусской оппозиционной инициативы ByPol Александр Азаров, сообщает Новое время.

"Лукашенко — человек непредсказуемый и может использовать его даже против России. Тогда он будет использовать его в переговорах с той же Россией. И поэтому россияне неоднократно заявляли, что, если ядерное оружие будет поставлено, то только под контролем России… Украинское контрнаступление, дай Бог, оно будет успешным — и тогда Лукашенко, видя, что в Кремле уже не до него, сможет завладеть этим оружием" , — сказал он в интервью Радио Свобода.

По его словам, это большой риск для России.

"Я думаю, что они это понимают и просчитывают" , — сказал он.

Руководитель инициативы ByPol считает, что размещение ядерного оружия в Беларуси не выгодно ни Минску, ни Москве, потому что не принесет победы в войне против Украины. Это лишь нужно Лукашенко, чтобы западные государства вели с ним переговоры.

В связи с этим Азаров соглашается, что размещение ядерного оружия в Беларуси действительно могло быть инициативой Лукашенко, как об этом ранее заявлял Путин.

25 марта российский президент Владимир Путин заявил, что планирует разместить на территории Беларуси тактическое ядерное оружие. Свое решение он попытался оправдать тем, что Великобритания передаст Украине боеприпасы с обедненным ураном.

По словам диктатора, россияне уже переоборудовали десять белорусских самолетов для применения тактического ядерного оружия и передали белорусам ОТРК Искандер, которые могут нести ядерный заряд. Также он заявил, что к 1 июля в Беларуси завершат строительство хранилища для тактического ядерного оружия. Заявление главы кремлевского режима подвергли критике ряд стран.