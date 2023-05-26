Участвовал в репрессиях: в Харьковской области коллаборанта осудили на 12 лет

Жителя Купянска, который во время оккупации Харьковщины, работал в созданном оккупантами "министерстве внутренних дел" приговорили к 12 годам за коллаборационизм.

Об этом говорится в сообщении СБУ.

По данным следствия, мужчина добровольно пошел на сотрудничество с оккупантами и работал во "взводе патрульной службы".

"На этой "должности" коллаборант патрулировал улицы города и принимал участие в незаконных задержаниях местных жителей. Каждое такое задержание человека он "оформлял" под надуманными предлогами, а затем отчитывался об этом перед руководством оккупационного органа" , - говорится в сообщении.

На основании доказательств суд признал его виновным по части 7 статьи 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность) и назначил ему 12 лет тюрьмы.