Азербайджан и Армения могут подписать мирное соглашение на следующей неделе

Азербайджан и Армения могут подписать мирное урегулирование конфликта по территории Нагорного Карабаха, который длится несколько десятилетий, когда их лидеры встретятся на саммите Европейского политического сообщества на следующей неделе.﻿ Об этом заявила посол Азербайджана во Франции Лейла Абдуллаева, пишет Елизавета Драбкина, РБК-Украина.

"Мы надеемся, что 1 июня в Кишиневе, наконец, будет подписан мирный договор... Это исторический момент и импульс, который нельзя пропустить" , - сказала она.

Ожидается, что в саммите в Молдове примут участие 47 глав государств, правительств и учреждений ЕС.

К тому же, в кулуарах премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев должны провести переговоры на высоком уровне с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем.

Конфликт по Нагорному Карабаху

Война за Карабах длится уже более 30 лет. При распаде СССР эту территорию в составе Азербайджанской ССР населяли преимущественно армяне. В 1991 году регион при поддержке Армении провозгласил "независимость" и назвался Нагорно-Карабаской республикой.

После этого периодически происходили военные конфликты. Они в очередной раз обострились этой весной. 5 марта из-за стрельбы даже погибли люди.

В конце апреля в Вашингтоне Армения и Азербайджан провели новый раунд переговоров. В середине мая стороны договорились возобновить переговоры о делимитации границ и нормализации отношений между странами.

А в мае Пашинян заявил о готовности признать территорию Азербайджана площадью 86 600 кв. км, включая Нагорный Карабах.