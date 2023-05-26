Еврокомиссия отчитается о статусе вступления Украины, Молдовы и Грузии

Европейская комиссия в конце июня представит "устный отчет" о том, как Украина, Молдова и Грузия продвигаются на пути к вступлению в ЕС, сообщает Европейская правда.

Об этом в Twitter написал корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

"Устный отчет о том, как Украина, Молдова и Грузия продвигаются на пути к вступлению в ЕС, скорее всего, поступит в конце июня, я думаю, что около 21 июня" , – отметил он.

the "oral update" on how #Ukraine #Moldova & #Georgia are faring on their respective EU accession paths is likely to come in late June, my guess around 21 June. it will give ample of time for the Rada in ???????? to pass key legislative packages... https://t.co/o9n6Kxl4Dr — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) May 26, 2023

По словам корреспондента, это даст достаточно времени Верховной Раде Украины для принятия ключевых законопроектов.

В правительстве Украины говорят, что работают с каждым государством ЕС, чтобы открыть переговоры о вступлении.

Переговоры о вступлении касаются условий, при которых страну примут в ЕС. Они сосредоточены на принятии и имплементации законодательства ЕС (acquis). Цель состоит в том, чтобы страна-кандидат выполнила условия членства, которые часто называют "копенгагенскими критериями".

Напомним, по результатам исследования, которое провел консорциум украинских аналитических центров, итоговая оценка выполнения Украиной "евроинтеграционных" критериев составила 6,8 балла из 10, то есть перевалила за две трети.