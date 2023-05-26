Французский производитель шин Michelin продал свои активы в РФ

Французский производитель шин Michelin объявил о продаже активов в России дистрибьюторской компании Power International Tires, сообщает Укринформ.

Об этом говорится на сайте компании.

Компания напомнила, что приостановила свою промышленную деятельность в России 15 марта 2022 года.

"Michelin объявляет сегодня о подписании соглашения с Power International Tyres LLC о покупке двух своих местных компаний – Michelin Russia Tire Manufacturing Company (MRTMC) LLC и Camso CIS LLC. Известный партнер Michelin, Power International Tires является одним из основных дистрибьюторов шин в России и имеет представительства по всей стране" , - говорится в заявлении.

Отмечается, что одобренное компетентными местными органами власти соглашение позволит сохранить 250 рабочих мест.

"Вариант передачи активов местному менеджменту не был возможным из-за значительных трудностей, препятствовавших автономизации этой деятельности. Осознавая, что не все работники могут быть приняты на работу в Power International Tires, компания Michelin позволила тем, кто желает оставить компанию на хороших условиях, сделать это" , – заявили в компании.

Отмечается, что продажа деятельности компании в России знаменует немаловажный шаг в истории Michelin, ведь группа присутствовала в этой стране с 1997 года.

Ранее немецкий производитель шин и автокомпонентов Continental продал завод в Калуге, поскольку компания стремится покинуть российский рынок.