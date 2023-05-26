В Конгрессе США прокомментировали применение F-16 по территории России

Член Палаты представителей Конгресса США Джерри Надлер не видит причин возражать против того, чтобы Украина применила F-16 по территории России, чтобы защититься от атак оккупантов, сообщает Деловая столица.

Об этом Надлер заявил в комментарии журналистам.

"Не понимаю, почему Россия считает, что ей можно вести военное вторжение на территорию другого государства, а ее территория в то же время должна оставаться неприкосновенной для ответных действий" , — сказал конгрессмен, представляющий в Конгрессе Нью-Йорк.

Конгрессмен заявил, что "лично он не видит проблемы" в том, что Украина может применить полученное от партнеров дальнобойное оружие по территории России.

"Они борются за свою жизнь, за свою страну, за демократию, за восстановление мирового порядка… Я считаю, они должны получить все, что им для этого нужно" , — сказал он.

BREAKING: Rep. Jerry Nadler says he “wouldn’t care” if Ukraine used American F16s to strike Russian territory and “personally wouldn’t mind” if Ukraine invaded Russia. via: @cosgrove_iv pic.twitter.com/HbVB1vEqDh — Greg Price (@greg_price11) May 25, 2023

Как сообщалось, президент США Джо Байден подтвердил участие Вашингтона в "коалиции истребителей" — американцы планируют тренировать украинских летчиков на боевых самолетах четвертого поколения, в том числе F-16.

Спикер Командования Воздушных Сил полковник Юрий Игнат заявил, что несколько десятков самолетов могут быть переданы Украине сначала для решения текущих задач.

При этом так называемую "коалицию истребителей" для Украины возглавят Нидерланды и Дания.