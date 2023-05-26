Резервы нефти и газа будут хранить в подземных хранилищах — Шмигаль
Кабинет министров Украины утвердит перечень подземных сооружений, где будут храниться энергетические ресурсы. Они будут недосягаемы для врага, сообщает РБК-Украина.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства.
Как отметил премьер, одна из стратегических задач правительства - максимальное накопление и эффективное сохранение резервов как в военное время, так и в долгосрочной перспективе. В частности, энергетических ресурсов.
"Сегодня утверждаем перечень подземных сооружений, где будут храниться аккумулированные нефть, газ, другие вещества и материалы. Это позволит нам обустроить и поддерживать в надлежащем состоянии надежные хранилища, недостижимые для врага и других угроз", - сказал Шмыгаль.