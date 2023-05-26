Резервы нефти и газа будут хранить в подземных хранилищах — Шмигаль

Кабинет министров Украины утвердит перечень подземных сооружений, где будут храниться энергетические ресурсы. Они будут недосягаемы для врага, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства.

Как отметил премьер, одна из стратегических задач правительства - максимальное накопление и эффективное сохранение резервов как в военное время, так и в долгосрочной перспективе. В частности, энергетических ресурсов.