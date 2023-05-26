Смертельное ДТП с судьей в Киеве: суд разрешил принудительную экспертизу

Суд удовлетворил ходатайство Киевской городской прокуратуры о принудительном изъятии биологических образцов у судьи, сбившего насмерть военнослужащего этой ночью, сообщает РБК-Украина.

Об этом пишет Facebook-страница Офиса генерального прокурора.

После отказа судьей от освидетельствования на содержание алкоголя и наркотиков, прокуратура подготовила ходатайство о принудительном отобрании биологических образцов.

"Суд удовлетворил ходатайство Киевской городской прокуратуры и предоставил разрешение на принудительное изъятие биологических образцов у судьи, который в ночь на пятницу 26 мая на автомобиле сбил насмерть военнослужащего Нацгвардии" , - пишет пресс-служба.

Смертельное ДТП с участием судьи

Смертельная авария произошла около 23:55, 25 мая. Водитель автомобиля Lexus ES350 сбил 23-летнего военнослужащего Национальной гвардии. Как утверждает источник агентства, водителем автомобиля был судья Макаровского райсуда Киевской области Алексей Тандыр.

Мужчина отказался от проведения осмотра на состояние опьянения, однако в его транспорте была обнаружена бутылка от алкоголя. Судья был задержан.