Ракетный удар россиян по Днепру: 27 мая в городе объявили днем траура

В Днепре объявили 27 мая днем траура по погибшим в результате российских ракетных ударов по медучреждениям в пятницу, 26 мая, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении мэра Днепра Бориса Филатова в Telegram.

"Завтра в Днепре объявлен день траура по погибшим в результате ракетного удара россиян по одной из наших больниц" , — отметил он.

Филатов также сообщил, что ракетный удар уничтожил филиал одного из медучреждений, где оказывали психиатрическую помощь. Он отметил, что никаких военных объектов там не было.

По состоянию на 16:00 известно о 26 раненых людях, среди них двое детей. Два человека погибли.

В ночь на 22 мая Днепропетровщина подверглась массированной воздушной атаке российских войск. Есть раненые, повреждены здания и транспорт.

ПВО ночью сбило 20 дронов-камикадзе и 4 крылатые ракеты.

Также утром в результате ракетного удара российских военных по Днепру пострадало медучреждение.