Послы ЕС одобрили санкции за дестабилизацию Молдовы – журналист
Постоянные представители государств-членов Европейского Союза одобрили санкции против молдавских физических лиц, причастных к дестабилизации Молдовы и подрыву территориальной целостности Украины, сообщает Европейская правда.
Об этом в пятницу сообщил журналист "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.
По его данным, в согласованный санкционный перечень вошли два человека, которых ЕС обвиняет в подрыве территориальной целостности Украины, и еще пять, причастных к дестабилизации Молдовы.
"Это первые подсанкционные лица в рамках нового санкционного режима", – добавляет Джозвяк.
В конце апреля Совет ЕС утвердил новый санкционный режим за дестабилизацию Молдовы. Санкции будут состоять из замораживания активов и запрета на предоставление средств для физических и юридических лиц, а также запрета на поездки в ЕС для физических лиц.
По данным СМИ, в этот перечень могут войти беглые олигархи Владимир Плахотнюк и Илан Шор, топ-депутат партии "Шор" Марина Таубер, а также бывший заместитель главы Генинспектората полиции Георгий Кавкалюк, который находится в розыске в Молдове, и российский бизнесмен Игорь Чайка.
Напомним, Молдова ранее призвала Европейский Союз наложить санкции на политиков и олигархов, которые помогают России дестабилизировать страну.