В ВМС начал службу бронекатер "Буча": церемонию передачи посетил Залужный

В состав Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины ввели малый бронированный артиллерийский катер "Буча", сообщает Украинская правда.

Об этом говорит сообщение Минобороны.

Во время церемонии передачи катера присутствовал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

"Буча" - малый бронированный артиллерийский катер, главное назначение которого патрулирование в ближней морской зоне, в реках и лиманах, а также защита важных объектов морской и речной инфраструктуры и прибрежной зоны Украины.

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