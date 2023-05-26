Зеленский встретился с сенатором США и поблагодарил за поддержку Украины
Президент Владимир Зеленский встретился с сенатором Соединенных Штатов Америки Линдси Грэмом в пятницу, 26 мая, сообщает РБК-Украина.
Об этом пишет Telegram-канал президента.
Во время встречи Зеленский поблагодарил Линдси Грэм за непоколебимую позицию и вклад в укрепление обороноспособности Украины.
"Благодарен всему американскому обществу, президенту Байдену, Конгрессу США за мощную двухпартийную и двухпалатную поддержку Украины. Ценим эту помощь", - написал президент.
Он напомнил, что США оказывают полную поддержку Украине еще с первых дней полномасштабного вторжения России.
Военная помощь США
Напомним, президент США Джо Байден недавно объявил, что Украина получит новый пакет военной помощи. Он включает в себя дополнительные боеприпасы, артиллерию и бронированную технику.
Кроме этого, глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что в рамках "Рамштайна" союзники уже передали Украине военную помощь на общую сумму 65 млрд долларов.