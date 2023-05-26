Польша запретит въезд в страну грузовикам из России и Беларуси

Польша приостановит грузовые перевозки для транспортных средств из Беларуси и России. В правительстве объяснили такой шаг необходимостью обеспечения общественного порядка, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит проект постановления министра внутренних дел Польши Йоахима Станислава Брудзинского, о котором пишет Money.pl.

"Грузовое движение через границу с Республикой Беларусь грузовых автомобилей, мототягачей, прицепов, в том числе полуприцепов, и автопоездов, зарегистрированных на территории Республики Беларусь или Российской Федерации, прекращается до особого распоряжения" , - говорится в сообщении.

Постановление вступает в силу на следующий день после его опубликования. В МВД объяснили, что на этот шаг решились из-за внезапного, кризисного характера последних событий. Министерство добавляет, что указанные выше действия происходят в связи с необходимостью обеспечения общественной безопасности.

Сейчас единственный действующий пограничный переход с Беларусью, через который проходят грузовые перевозки, находится в Корощине. С 10 февраля движение на польско-белорусском автомобильном пограничном переходе в Бобровниках было прекращено до особого распоряжения.

Издание сообщает, что в минувший вторник Госдума РФ приняла обращение к правительству РФ о запрете транзита польских грузовиков через территорию России. Сейчас проектом займется правительство.

Президент Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Польши Ян Бучек пояснил, что речь идет о компаниях, которые перевозят грузы в Казахстан, Монголию или Узбекистан и вынуждены пользоваться российскими дорогами.

Недавно в России заявили о том, что Польша якобы должна рассчитаться с россиянами за освобождение от немецких оккупантов во времена Второй мировой войны.

Польша уже заморозила активы российских олигархов на сумму более миллиарда евро, однако для того, чтобы их конфисковать, необходимо внести поправки в Конституцию.

Напомним, что Литва с 5 июня усилит контроль за товарами, следующие через территорию Беларуси и РФ в третьи страны.