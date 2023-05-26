Генштаб: На главных направлениях за сутки было 18 боевых столкновений
Российские оккупанты продолжают сосредотачивать основные усилия на пяти направлениях, сообщает Украинская правда.
Об этом говорит сводка Генштаба.
Противник продолжает сосредотачивать основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В общем, состоялось 18 боевых столкновений на указанных участках фронта...
На Купянском направлении противник не прекращает попыток улучшить тактическое положение. В течение суток вел безуспешные наступательные действия в районе Масютовки. Нанес авиационные удары...
На Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе Белогоровки. Там же - нанес авиационный удар. Артиллерийским обстрелам подверглись Невское, Диброва, Белогоровка Луганской области; Верхнекаменское и Спорное Донецкой области.
На Бахмутском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в направлении Предтечино. Нанес авиаудары в районах Григорьевки и Белой Горы...
На Авдеевском направлении противник в течение суток наступательных действий не проводил. Нанес авиационные удары по Авдеевке и Первомайскому, осуществил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Авдеевка, Первомайское, Карловка и Невельское Донецкой области.
На Марьинском направлении подразделения сил обороны отбили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка. В то же время, вражеским обстрелам подверглись также Георгиевка и Победа Донецкой области.
В Генштабе также сообщили, что на Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия. Авиация Сил обороны за сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника.