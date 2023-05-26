Зеленский об ударе по Днепру: работаем над увеличением поставок ПВО
Президент Владимир Зеленский после ракетной атаки оккупантов по больнице в Днепре заявил, что Украина будет делать все возможное, чтобы ускорить поставки большего количества и качества систем ПВО, сообщает Украинская правда.
Об этом говорит видеообращение Зеленского.
"В течение дня получаю доклады о ситуации в Днепре и ликвидации последствий очередного удара. Это чисто зверство: российская ракета, баллистика - против больницы и ветеринарной клиники. Абсолютно больные существа.
По состоянию на эту минуту в результате удара погибли два человека. Мои соболезнования родным и близким! Разбор завалов еще не завершился. Более 30 человек ранены, среди них двое детей.
Мы сделаем все возможное, все невозможное, чтобы ускорить поставки в Украину большего количества и качества систем ПВО - это буквально ежедневный вопрос для работы с партнерами".
Зеленский также отметил, что за эту неделю Украина имеет значительный прогресс по авиации:
"Мы движемся в модернизации обороны быстрее, чем можно было предположить еще полгода назад".
Кроме того, на заседании Ставки важный доклад сделал генерал Сырский - по соответствующим направлениям на Донбассе.
Министр обороны доложил на Ставке о результатах встречи "Рамштайн". По словам Зеленского, есть "хорошие результаты".
Также президент сообщил, что провел 26 мая совещание с международниками по движению Украины в НАТО и совещание по новым санкциям - против тех, кто способствует российской агрессии.