В оккупированном Мариуполе прогремел взрыв в районе "Азовстали"

В оккупированном Мариуполе вечером 26 мая прогремел взрыв в районе комбината "Азовсталь", там большой столб дыма, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил Мариупольский горсовет, советник мариупольского городского головы Петр Андрющенко в Telegram.

"В Мариуполе взрыв! Предварительно известно о попадании в районе Азовстали, там большой столб дыма".

Российские оккупанты заявили якобы в направлении Мариуполя выпустили 2 дальнобойные ракеты.

Напомним: