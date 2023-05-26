В оккупированном Мариуполе прогремел взрыв в районе "Азовстали"
В оккупированном Мариуполе вечером 26 мая прогремел взрыв в районе комбината "Азовсталь", там большой столб дыма, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщил Мариупольский горсовет, советник мариупольского городского головы Петр Андрющенко в Telegram.
"В Мариуполе взрыв! Предварительно известно о попадании в районе Азовстали, там большой столб дыма".
Российские оккупанты заявили якобы в направлении Мариуполя выпустили 2 дальнобойные ракеты.
Напомним:
- Во временно захваченном Мариуполе Донецкой области ночью 22 мая прогремели по меньшей мере 2 взрыва.
- Также там раздавались взрывы 19 мая. По словам советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, в результате взрывов в Мариуполе 19 мая погибли 24 российских оккупантов.