Госдеп: США и ЕС обсудят усиление экономического давления на Россию

На четвертом заседании Совета по торговле и технологиям США-ЕС будут обсуждаться усиление экономического давления на Россию, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит сообщение старшего советника Бюро по киберпространству и цифровой политике Госдепартамента США Рут Берри.

"Мы ожидаем дальнейшего прогресса в нескольких ключевых областях, включая привлечение к ответственности России и поддержку Украины" , - говорится в заявлении.

Отмечается, что речь идет о работе над экспортным контролем и неправомерным использованием технологий Россией.

Берри добавила, что сотрудничество непосредственно по технологическим вопросам остается самым высоким приоритетом США и ЕС.

Санкции против России

Недавно Соединенные Штаты Америки расширили ограничительные экономические меры против РФ из-за ее агрессии в Украине. Минфин США наложил ограничения на сеть тайных закупок оружия для армии РФ и чиновников правительства России.

"Наши коллективные усилия отрезали Россию от ключевых ресурсов, необходимых для оснащения ее вооруженных сил, и резко ограничивают доходы, которые Кремль получает для финансирования своей военной машины" , - сказала министр финансов США Джанет Йеллен.

В тот же день Соединенные Штаты Америки объявили о новых экспортных ограничениях против России и Белоруссии. Теперь в эти страны будет запрещено ввозить телефоны, диктофоны и бытовую технику.

Санкции ЕС против России

В ЕС сейчас ведется работа над 11 пакетом санкций против России, на фоне чего часть стран возобновила давление против ядерной промышленности страны. Позже стало известно, что Европейский Союз пока не намерен вводить санкции против российской государственной атомной компании "Росатом".

Страны ЕС планируют помочь своим компаниям выйти с российского рынка на фоне риска обложения налогами для финансирования войны. В 11-й пакет санкций могут попасть еще около 100 компаний и человек.