СМИ: Украина официально попросила у Германии крылатые ракеты Taurus

Украина обратилась к Германии с официальным запросом, в котором просит предоставить ей крылатые ракеты Taurus, сообщает Украинская правда.

Об этом пишет Spiegel, Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.

По информации Spiegel, запрос на поставки Taurus поступил в Германию от украинской стороны в последние дни.

Издание "Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung" пишет, что о поставках Украине немецких ракет президент Владимир Зеленский и канцлер Олаф Шольц разговаривали в Берлине в начале мая.

Справка. Крылатая ракета Taurus запускается с истребителя и может доставлять 400-килограммовую боеголовку на более 500 километров. Ракета считается эффективным оружием против защищенных целей, таких как командные бункеры или склады боеприпасов. Ракета Taurus является немецким аналогом британской Storm Shadow.

Что этому предшествовало: