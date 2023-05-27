В Белгородской области взрывы, сообщают об атаке дрона на здание МВД

В российской Белгородской области в поселке Майский прозвучал взрыв этой ночью. По предварительным данным, было атаковано здание министерства внутренних дел с помощью взрывчатки, которую сбросил беспилотник. Также, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщают росСМИ и местные паблики.

После взрыва в Майском была перекрыта одна из улиц, и на месте происшествия работают оперативные службы.

Предварительно, причиной взрыва стала атака беспилотника на здание МВД, пишет Telegram-канал Baza.

В сети сообщают, что перед этим местные жители слышали, как летал БПЛА над населенным пунктом. В поселке Комсомольское в области после взрыва возникли проблемы со связью.

Также в интернете публикуют фото и видео с места инцидента.

Ранее, вечером в пятницу, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков написал в своем Telegram об обстреле Шебекино.

"Есть один пострадавший, мужчина с легкими ранениями головы и правой ноги... ⠀ В Шебекино осколками снарядов повреждены кровли двух частных домовладений, также различные повреждения зафиксированы в шести легковых автомобилях, разбиты дорожное полотно и светофор. Есть повреждение уличного газопровода" , - рассказал чиновник.

Также он сообщил о повреждении ЛЭП в селе Безлюдовка.

Взрывы в Белгородской области

Перед этим, вечером 26 мая, губернатор рассказал, что в селе Поповка Краснояружского района с беспилотника "сброшено два взрывных устройства".

"Один снаряд сдетонировал, второй нет. Пострадавших и разрушений нет" , - написал российский чиновник.

Ранее, 25 мая, в России заявили об "атаке дрона" на здание "Газпрома" в Белгородской области.

Перед этим в российском Белгороде прогремел взрыв в здании ФСБ, а также стало известно о взрыве и в здании МВД - это происходило на фоне операции бойцов "РДК и "ЛСР" в Белгородской области.

А ночью 24 мая в Белгороде возле железнодорожного вокзала тоже прогремел взрыв - местные власти заявили о беспилотнике, который сбросил взрывчатку прямо на дорогу, и на нее наехала машина.