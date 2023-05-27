Молдова продлила режим чрезвычайного положения еще на два месяца
Парламент Молдовы на голосовании поддержал продление режима чрезвычайного положения с 4 июня еще на 60 дней. Такие меры связаны с продолжающейся войной России против Украины, сообщает РБК-Украина.
Об этом сообщает NewsMaker.
Как заявил премьер-министр Дорин Речан на заседании парламента, необходимость пролонгации режима обусловлена сохраняющимися рисками и угрозами, которые направлены на национальную безопасность и энергоснабжение страны.
"Просьба продлить ЧП мотивирована. Мы должны сделать это снова. У нашей границы продолжает идти война", - отметил он.
Молдавские парламентарии приняли продление ЧП, одобрив соответствующее предложение правительства, 58 голосами "за". Инициатива была поддержана только депутатами от партии "Действие и солидарность" (PAS).
Режим ЧП в Молдове
В стране ввели чрезвычайное положение в самом начале полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года, и теперь постоянно продлевают.
Во время ЧП, согласно законодательству страны, власти имеют право на:
- введение специального режима въезда и выезда в/из страны
- могут установить особый режим использования воздушного пространства
- установить специальный режим передвижения по Молдове
- экстрадировать людей, чье присутствие может быть опасным для безопасности страны
- временно эвакуировать граждан из зон, которые представляют опасность, создавать места временного размещения для эвакуированных граждан
- устанавливать специальный режим работы для экономических агентов и госучреждений
- запрещать собрания и манифестации
- запрещать создание военизированных организаций
- имеют право по необходимости проводить рационализацию потребления пищевых продуктов и предметов первой необходимости
- могут при необходимости временно приостанавливать поставки газа и электричества питьевой воды
- могут принимать решения, чтобы обеспечить население газом и электроэнергией
- координировать работу СМИ, чтобы правильно информировать население осуществлять меры по борьбе с фейковыми новостями
- запрещать увольнение сотрудников
- изменять процедуру отставки руководства экономических агентов и госучреждений
- вовлекать граждан в работу на благо общества
- реквизировать имущество для борьбы с последствиями ситуации, из-за которой объявлено ЧП
- защищать инфраструктуру
- управлять потоком мигрантов
- совершать другие необходимые действия
- получать и управлять внешней помощью на время ЧП.
Напомним, ранее президент Молдовы Мая Санду сообщила, что РФ всеми силами пытается установить пророссийские власти в Молдове, чтобы по примеру Беларуси использовать территорию страны в войне против Украины.
Добавим, что президент Украины Владимир Зеленский заявлял о перехвате нашей разведкой российского плана разрушения политической ситуации в Молдове.