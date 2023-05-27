Молдова продлила режим чрезвычайного положения еще на два месяца

Парламент Молдовы на голосовании поддержал продление режима чрезвычайного положения с 4 июня еще на 60 дней. Такие меры связаны с продолжающейся войной России против Украины, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает NewsMaker.

Как заявил премьер-министр Дорин Речан на заседании парламента, необходимость пролонгации режима обусловлена сохраняющимися рисками и угрозами, которые направлены на национальную безопасность и энергоснабжение страны.

"Просьба продлить ЧП мотивирована. Мы должны сделать это снова. У нашей границы продолжает идти война" , - отметил он.

Молдавские парламентарии приняли продление ЧП, одобрив соответствующее предложение правительства, 58 голосами "за". Инициатива была поддержана только депутатами от партии "Действие и солидарность" (PAS).

Режим ЧП в Молдове

В стране ввели чрезвычайное положение в самом начале полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года, и теперь постоянно продлевают.

Во время ЧП, согласно законодательству страны, власти имеют право на:

введение специального режима въезда и выезда в/из страны

могут установить особый режим использования воздушного пространства

установить специальный режим передвижения по Молдове

экстрадировать людей, чье присутствие может быть опасным для безопасности страны

временно эвакуировать граждан из зон, которые представляют опасность, создавать места временного размещения для эвакуированных граждан

устанавливать специальный режим работы для экономических агентов и госучреждений

запрещать собрания и манифестации

запрещать создание военизированных организаций

имеют право по необходимости проводить рационализацию потребления пищевых продуктов и предметов первой необходимости

могут при необходимости временно приостанавливать поставки газа и электричества питьевой воды

могут принимать решения, чтобы обеспечить население газом и электроэнергией

координировать работу СМИ, чтобы правильно информировать население осуществлять меры по борьбе с фейковыми новостями

запрещать увольнение сотрудников

изменять процедуру отставки руководства экономических агентов и госучреждений

вовлекать граждан в работу на благо общества

реквизировать имущество для борьбы с последствиями ситуации, из-за которой объявлено ЧП

защищать инфраструктуру

управлять потоком мигрантов

совершать другие необходимые действия

получать и управлять внешней помощью на время ЧП.

Напомним, ранее президент Молдовы Мая Санду сообщила, что РФ всеми силами пытается установить пророссийские власти в Молдове, чтобы по примеру Беларуси использовать территорию страны в войне против Украины.

Добавим, что президент Украины Владимир Зеленский заявлял о перехвате нашей разведкой российского плана разрушения политической ситуации в Молдове.