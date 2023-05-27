Генштаб: Украинские защитники уничтожили 480 захватчиков

За минувшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали 480 захватчиков, 3 вражеских танка и 22 артиллерийские системы, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит сводка Генерального штаба ВСУ в Facebook.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.05.23 ориентировочно составили:

личного состава – около 206200 (+480) человек ликвидировано,

танков – 3799 (+3) ед,

боевых бронированных машин – 7442 (+7) ед,

артиллерийских систем – 3406 (+22) ед,

РСЗО – 572 (+2) ед,

средств ПВО – 329 (+1) ед,

самолетов – 310 (+0) ед,

вертолетов – 296 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2941 (+31),

крылатых ракет – 1025 (+10),

кораблей / катера – 18 (+0) ед,

автомобильной техники – 6172 (+11) ед,

специальной техники – 449 (+3).

Данные уточняются.