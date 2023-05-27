Ракетный удар по Днепру: спасатели завершили разбор завалов

В Днепре завершены поисково-спасательные работы на месте российского ракетного удара по медучреждению. В настоящее время известно о двух погибших и 32 пострадавших, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"Днепр. По состоянию на утро 27 мая поисково-спасательные работы и разбор завалов трехэтажного здания медицинского учреждения завершены" , - говорится в сообщении.

Фото: спасатели завершили разбор завалов в Днепре (t.me/dsns_telegram)

Ракетный удар по Днепру: что об этом известно

Напомним, что вчера российская армия нанесла ракетный удар по больнице в Днепре. В результате чего пострадали 32 человека, 13 из них - до сих пор в больнице, а пятеро в тяжелом состоянии. Эта ракетная атака также унесла жизни двух человек.

Со вчера и всю ночь на месте трагедии продолжались поисковые работы. До сих пор неизвестна судьба трех человек, которые могли находиться в здании в момент "прилета". Спасатели обнаружили там фрагменты тел. Работают эксперты-криминалисты.

Сегодня же в Днепре объявлен День траура по погибшим.