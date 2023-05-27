Данилов: Украина готова начать контрнаступление

Украина готова начать свое контрнаступление для освобождения территорий от оккупационных войск. Это может произойти завтра, послезавтра или через неделю, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью для BBC.

Как пишет издание Данилов не стал называть конкретные даты, но отметил, что Украина "не имеет права на ошибку" по этому решению, поскольку это "историческая возможность", которую "мы не можем потерять".

По его словам, ВСУ начнут наступление, когда командиры рассчитают, что "мы можем получить самый лучший результат на этом этапе войны".

На вопрос, готовы ли Вооруженные силы Украины к наступлению, он ответил: "Мы всегда готовы. Так же, как мы были готовы защищать свою страну в любой момент. И это не вопрос времени".

"Это (контрнаступление - ред.) может произойти завтра, послезавтра или через неделю. Было бы странно, если бы я назвал даты начала тех или иных событий. Так нельзя... Перед нашей страной стоит очень ответственная задача. И мы понимаем, что не имеем права на ошибку" , - цитирует ВВС Данилова.

Также секретарь СНБО отверг предположение, что контрнаступление уже началось, заявив, что "уничтожение российских центров управления и российской военной техники" было задачей Вооруженных сил Украины с 24 февраля прошлого года.

"На этой войне у нас нет выходных" , - добавил Данилов.

"Время возвращать свое"

Отметим, что сегодня главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный утром 27 мая опубликовал в сети видео с подписью "Пришло время возвращать свое".

На кадрах украинские бойцы готовятся к битве, произнося боевую молитву. А в конце ролика идет призыв к вступлению в ряды Вооруженных сил Украины.

Интересно, что в сети уже вспыхнули обсуждения на тему, не намекал ли главком на начало анонсированного большого контрнаступления ВСУ.

Контрнаступление ВСУ

Следует отметить, что ажиотаж вокруг темы контрнаступления ВСУ не стихает. И военно-политическое руководство неоднократно делало заявления о подготовке наших войск к соответствующим операциям.

С последнего - советник главы ОП Михаил Подоляк заявлял о том, что контрнаступление наших военных якобы уже "началось и продолжается в течение нескольких дней".

Впрочем, впоследствии он объяснил свои слова, отметив, что "контрнаступление наших не является одноразовым мероприятием, которое начинается с перерезания красной ленты".

Затем заместитель руководителя ОП Игорь Жовква сказал, что контрнаступление начнется, как только наша страна получит необходимое вооружение от союзников.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Силы обороны готовят очень важные контрнаступательные действия, однако для этого необходимо еще немного времени.

В ГУР же отмечают, что у украинских военнослужащих уже есть необходимый минимум для начала контрнаступления. Но для полного вытеснения оккупантов нужно большее вооружение, в том числе западные истребители.