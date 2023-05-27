Данилов подтвердил выход части "вагнеровцев" из Бахмута, однако есть нюанс
Часть наемников ЧВК "Вагнера" действительно выходит из города Бахмут. После перегруппировки они продолжат сражаться, однако "в других трех местах", сообщает РБК-Украина.
Об этом говорят слова секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова в интервью BBC.
Данилов поддержал решение ВСУ бороться в Бахмуте в течение длительных месяцев, несмотря на то, что битва стоила жизни многим солдатам.
"Бахмут - это наша земля, наша территория, и мы должны ее защищать. Если мы начнем оставлять каждый населенный пункт, это может привести нас к нашей западной границе, как того хотел Путин (Владимир Путин, российский диктатор, - ред.) с первых дней войны", - пояснил секретарь СНБО.
По словам Данилова, украинские военные продолжают контролировать небольшую часть города, однако важно помнить, что "Бахмут сыграл большую роль в этой войне".
Отвечая на вопрос, действительно ли наемники "Вагнера" покидают территорию города, Данилов ответил:
"Да. Но это не означает, что они перестанут воевать с нами. Они собираются больше сосредоточиться на других фронтах... они перегруппировываются в других трех точках".
Ситуация на Бахмутском направлении
Украинские воины, по словам замминистра обороны Анны Маляр, продолжают давить на врага на флангах направления, чтобы взять Бахмут в окружение. Тем временем оккупанты пытаются взимать дополнительные резервы, чтобы заменить "вагнеровцев" на армейские отряды.
Стоит напомнить, что глава ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что его наемники покинут территорию города 1 июня, однако это не первое его подобное заявление.
Как рассказал военно-политический эксперт группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, наемники действительно могут выйти из города, однако не в полном составе, поскольку армии РФ не кем проводить "замену".