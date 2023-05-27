В РФ снова заговорили об условиях мира: хотят территориальных реалий

МИД РФ в лице замглавы Михаила Галузина в который раз заявил о требованиях к "миру", отметив, что хочет отобрать себе оккупированные территории, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил Галузин в интервью ТАСС, глава ОП Андрей Ермак в Telegram.

"Для достижения всеобъемлющего, справедливого и прочного мира Украина должна вернуться к нейтральному внеблоковому статусу, зафиксированному в Декларации о ее государственном суверенитете 1990 года, отказаться от вступления в НАТО и ЕС.



Должны быть признаны новые территориальные реалии, сложившиеся в результате реализации права народов на самоопределение" - заявил Галузин.



Он также заявил о традиционных "денацификации и демилитаризации".

После этого Ермак написал в соцсетях без ссылки на МИД РФ, что Киев не будет говорить с Россией, пока ее оккупанты стоят на территории Украины.