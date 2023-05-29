Дым не поможет: британская разведка об уязвимости Крымского моста

Российская военная доктрина придает использованию маскировки большое значение. Однако эта тактика показала свою неэффективность в ходе войны с Украиной, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорится в разведывательном обзоре Министерства обороны Великобритании.

Как отмечается в сводке, 24 мая Россия провела учения по обеспечению безопасности вокруг Крымского моста, соединяющего российский город Керчь с оккупированным полуостровом. Это включало создание дымовой завесы, частично маскирующей мост.

Дымовую завесу ставили автомобильные дымогенераторы ТДА-3, вероятно, 28-й бригады войска ядерной, биологической и химической защиты.

По данным британской разведки, российская доктрина считает использование дыма частью маскировки (камуфляжа и обмана), чему она придает большое значение.