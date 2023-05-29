Что помогает украинцам преодолевать стресс от войны - опрос

В Украинском институте будущего назвали главные активности, помогающие украинцам справляться со стрессом во время войны: среди них общение з близкими, прогулки и кино﻿. Об этом говорится в отчете по итогам онлайн-исследования, проведенного компанией "Нью Имидж Маркетинг Групп" по заказу Украинского института будущего, сообщает Деловая столица.

По данным опроса, в последнее время украинцам главным образом доставляют удовольствие следующие занятия:

общение с родными, детьми или друзьями – 50%;

прогулки на свежем воздухе – 44%;

просмотр фильмов или сериалов дома – 42%;

времяпрепровождение в интернете (YouTube, соцсети, сайты) — 40%;

прослушивание музыки (чаще для молодежи) – 28%.

Также украинцы находят удовольствие в изучении новостей о событиях на фронте, общении с домашними животными, чтении, кулинарии, работе.

Главные активности, помогающие украинцам преодолевать стресс

Большинство участников опроса (82%) употребляют алкогольные напитки, однако регулярно или довольно часто это делают только 18%. Чаще это делают мужчины. Кроме того, употребление алкоголя снижается с возрастом.

"Для 16% это важный способ расслабиться и отдохнуть. 28% опрошенных признаются, что увеличили употребление алкоголя после начала полномасштабной войны, а 26% говорят, что сейчас употребляют алкоголя больше, чем до войны" , — отмечают в УИМ.

Большинство участников опроса (82%) употребляют алкогольные напитки.

Онлайн-опрос проводился 16-29 мая, в нем приняли участие 1205 человек из разных регионов Украины, кроме населенных пунктов на временно оккупированных территориях части Донецкой, Запорожской, Луганской и Херсонской областей и Крыма. Статистическая погрешность с вероятностью 0,95 не превышает 2,9%.