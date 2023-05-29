В Белгородской области РФ взрывы и дым, в городах звучит сирена

В городе Шебекино Белгородской области РФ сегодня, 29 мая, прогремели взрывы, а затем включили сирену. Жители заметили дым, сообщает РБК-Украина.

По словам местных жителей, в Шебекино прогремели несколько взрывов. Позже в сети появились фото, на которых заметен столб черного дыма.

Местные паблики заявляют, что город и некоторые села Шебекинского округа попали под обстрел. Жителям начали рассылать сообщения об обстреле, а в городе включили сирену.

Позже в сети сообщили, что в Шебекино частично пропал свет, а в городе усилились взрывы.