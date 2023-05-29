Рада приняла законопроект, позволяющий национализировать "Сенс банк" Фридмана

Верховная Рада на заседании в понедельник, 29 мая, проголосовала во втором чтении за законопроект по усовершенствованию процедуры вывода с рынка банка в условиях военного положения № 9107-1, позволяющего НБУ национализировать банки подсанкционных собственников, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщили два источника, причастных к процессу.

За законопроект проголосовали 305 народных депутатов.

Следует отметить, что этот закон вступит в силу после того, как его подпишут спикер ВРУ и президент.

Напоминаем:

Верховная Рада 2 мая не приняла в целом законопроект №9107-1, совершенствующий процедуру вывода с рынка банка в условиях военного положения. В частности, документ не поддержала фракция "Европейская солидарность".

23 мая Налоговый комитет Верховной Рады одобрил законопроект в повторном втором чтении.

11 апреля Верховная Рада в первом чтении проголосовала за законопроект №9107-1, который позволит НБУ дать старт национализации "Смысл Банка" (ранее - "Альфа-банк").

Национальный банк Украины написал и передал на рассмотрение парламента законопроект, принятие которого позволит государству национализировать "Смысл Банк".

Ранее Рада уже принимала закон, упрощающий процедуру национализации системно важных банков во время войны. Тогда единственным основанием для такой национализации предлагалось определить проблемы с ликвидностью банка.