Путин официально разрешил выборы и депортацию на оккупированных территориях

Президент России Владимир Путин подписал изменения в закон "О военном положении", согласно которым теперь разрешено проводить выборы на временно оккупированных территориях Украины и депортировать оттуда людей﻿. Об этом говорится в сообщении на официальном портале правовой информации РФ, сообщает Деловая столица.

Теперь узаконена возможность "принудительного и контролируемого перемещения граждан с территории, где введено военное положение, на территории, где военное положение не введено". Также разрешено проводить референдумы и выборы в так называемые "органы государственной власти" и "органы местного самоуправления" на оккупированных территориях, если так решит Центральный избирательный комитет РФ. Это можно будет сделать как на всей оккупированной территории, так и на какой-то ее части.

Отметим, в апреле Путин подписал указ, предусматривавший возможность "депортации" украинцев с временно оккупированных территорий Украины. Согласно указу, украинцы, которые живут на оккупированных территориях и решили сохранить гражданство Украины, имеют право быть там до 1 июля 2024 года. После этого они могут быть депортированы.