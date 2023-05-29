В Госпогранслужбе опровергли информацию о запрете выезда с 17-летним юношам

Запрет выезда мужчин за границу не распространяется на 17-летних юношей. Об этом заявили в Государственной пограничной службе Украины, сообщает Новое время.

Там отметили, что после введения в Украине военного положения ограничен выезд гражданам Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет (кроме определенных исключений).

"На 17-летних юношей эти ограничения не распространяются! ГПСУ при оформлении граждан руководствуется требованиями постановления Кабмина №57" , — резюмировали там.

В Украине с 24 февраля действует военное положение и всеобщая мобилизация. Государственные органы запретили мужчинам от 18 до 60 лет выезд за границу из-за военного положения. В начале марта в соцсетях начали распространять фейковую информацию о запрете на выезд мужчинам от 15 до 18 лет.

Украинские пограничники это опровергли, назвав документ фейком, составленным "со значительными русизмами и ошибками".