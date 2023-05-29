Генштаб: оккупанты прекратили наступление на трех направлениях

За сутки российские оккупанты не вели наступательных действий на Авдеевском, Бахмутском и Лиманском направлениях, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ 29 мая.

В течение суток Россия нанесла два массированных ракетно-авиационных удара по территории Украины. Ночью противник применил крылатые ракеты воздушного базирования Х-101/Х-555 и иранские ударные БПЛА "Shahed-136/131". По уточненной информации, силами и средствами воздушных командований во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины уничтожено 36 из 40 крылатых ракет Х-101/Х-555 и 30 из 38 ударных БпЛА "Shahed-136/131". Днем противник применил крылатые и баллистические ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" по объектам гражданской и критической инфраструктуры Киева. Силами и средствами Воздушных сил ВСУ 11 из 11 ракет были уничтожены. Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины продолжает оставаться высокой.

Всего за эти сутки противник нанес 53 авиационных удара и произвел около 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. К сожалению, есть пострадавшие среди гражданского населения, повреждены частные жилые дома, другая гражданская и административная инфраструктура.

Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей. В течение суток подразделения сил обороны отразили 20 вражеских атак.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается неизменной, признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах. В течение суток нанес авиаудар в районе Милового Харьковской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы н.п. Середина-Буда, Павловка, Екатериновка, Шевченково, Большая Писаревка Сумской области, а также Уды, Стрелечья, Глубокое, Мороховец, Терновая, Избицкое, Старица, Гатище, Волчанск, Плетеневка, Тихое, Волчанские Хутора, Малая Волча, Варваровка, Бударки, Землянки, Чугуновка в Харьковской области.

На Купянском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Масютовки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Колодезное, Каменка, Красное Первое, Новомлынск, Двуречная, Западное, Масютовка, Петропавловка, Кучеровка, Кисловка, Глушковка, Берестово, Богуславка Харьковской области.

На Лиманском направлении в течение суток противник наступательных действий не вел. Нанес авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области и Спорного Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись Невское, Диброва, Белогоровка Луганской области и Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении в течение суток противник наступательных действий не вел. Нанес авиационный удар в районе Торецка Донецкой области. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Краматорск, Тихоновка, Орехово-Василовка, Бахмут, Часов Яр, Ивановское, Предтечино, Белая Гора, Железное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник наступательных действий не вел. Нанес авиационные удары в районах Авдеевки и Водяного Донецкой области. Совершил артиллерийские обстрелы н.п. Новокалиново, Авдеевка, Первомайское, Карловка Донецкой области.

На Марьинском направлении наши защитники отразили 12 атак противника в районе Марьинки. Враг нанес авиационный удар в районе Георгиевки. В то же время, вражеским обстрелам подверглись Марьинка и Георгиевка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары в районах Угледара и Пречистовки. Совершил обстрелы н.п. Парасковеевка, Новомихайловка, Угледар, Новоукраинка, Пречистовка и Шахтерское.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Нанес авиационные удары в районах Гуляйполе, Малая Токмачка Запорожской области. Совершил обстрелы н.п. Времовка, Зеленое Поле, Новополье Донецкой области; Ольговское, Гуляйполе, Малая Токмачка, Новоданиловка, Орехов, Новоандреевка и Степногорск Запорожской области; Качкаровка, Милово, Казацкое, Бургунка, Львово, Ивановка, Антоновка, Камышаны, Днепровское, Кизомыс Херсонской области и Херсон.

Авиация сил обороны в сутки нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 района сосредоточения вооружения и военной техники, состав боеприпасов, 3 средства противовоздушной обороны и еще 3 важные цели противника.